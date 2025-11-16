Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Personal de la Comisaría Tercera de la localidad de Caleta Olivia intervino en un grave suceso registrado en el barrio Golfo San Jorge, que culminó con la aprehensión de un hombre de 31 años por amenazas con arma blanca, agresión y daños materiales.

El hecho se desencadenó alrededor de las 03:15 horas de la madrugada del domingo pasado, tras la recepción de un llamado telefónico al 911 que alertaba sobre la presencia de un individuo amenazando con un arma blanca en una propiedad de la calle Río Paraná.

Al arribar al lugar, los uniformados entrevistaron a la propietaria del inmueble y a otro hombre presente. Ambos explicaron que momentos antes se encontraban compartiendo bebidas alcohólicas en un departamento cercano, propiedad de la hija de la dueña, junto a otras dos mujeres y el individuo ahora detenido.

Según el relato de los damnificados, el sujeto se alteró, comenzó a gritar e insultar a las mujeres y agredió físicamente a una de ellas. Cuando el otro masculino intervino para defenderla, esta persona tomó un arma blanca tipo cuchillo e intentó apuñalarlo, aunque falló, logró causarle un corte en una de sus manos. Tras el inicio de la disputa, lograron sacar al agresor del domicilio.

Posteriormente, el causante regresó al departamento ubicado en la parte posterior del predio, donde se atrincheró con el arma blanca, amenazó y continuó ocasionando destrozos en el interior del inmueble. Ante la peligrosidad de la situación, se activó el protocolo de operaciones especiales, se solicitó la intervención del personal de Fuerzas Especiales.

Luego de unos minutos, el individuo egresó voluntariamente del lugar, fue inmediatamente reducido por el personal interviniente ytrasladado primero al Hospital para ser examinado por el médico de guardia. A las 04:00 horas, se procedió a su aprehensión. Quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N° 2 y fue alojado en la dependencia policial.

En el sitio se realizaron las diligencias correspondientes y se incautó material probatorio que incluye tres sobres de papel madera conteniendo gasa con manchas rojizas, un sobre de papel blanco con un hisopo con muestra para fines genéticos y un arma blanca tipo cuchillo.