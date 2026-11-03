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La Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) informó que Vialidad Nacional habilitó nuevamente la circulación sobre la calzada principal de la Ruta Nacional N° 3, a la altura de La Lobería (Caleta Olivia), tras concluir las tareas destinadas a recuperar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial.

Los trabajos se llevaron a cabo entre los kilómetros 1872 y 1877, donde se realizaron tareas de relleno de socavaciones y reparación de dos alcantarillas que habían sido afectadas, con la colaboración de personal y equipos de Vialidad Provincial.

Con la finalización de las intervenciones, quedó habilitada la circulación para todo tipo de vehículos y se dejó sin efecto el desvío que había sido dispuesto mientras se ejecutaban las tareas.

Esta medida permite normalizar el tránsito en un sector estratégico de la Ruta N° 3, que conecta distintas localidades de Santa Cruz con la provincia de Chubut y constituye una vía fundamental para la circulación de vehículos particulares y el transporte de cargas.

Desde la AGVP, presidida por Julio César Bujer, destacaron la importancia del trabajo conjunto entre ambos organismos para garantizar mejores condiciones de circulación en las rutas santacruceñas.

“En el marco de la gestión del gobernador Claudio Vidal, el organismo provincial reafirmó su compromiso de continuar colaborando con personal, maquinaria y recursos para contribuir al mantenimiento de la infraestructura vial y fortalecer la seguridad de quienes transitan por el territorio provincial”, subrayaron mediante un comunicado.