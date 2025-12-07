La tranquilidad habitual de la Ruta Provincial 43 se quebró abruptamente en la tarde del viernes, cuando un operativo preventivo de identificación vehicular terminó en un episodio dramático: el comisario inspector Pablo Méndez, uno de los funcionarios policiales más reconocidos de la zona norte de Santa Cruz, fue atropellado por un vehículo que no redujo la velocidad mientras se realizaba un control entre Koluel Kaike y Pico Truncado.

El hecho generó una inmediata preocupación institucional, primero por la función estratégica de Méndez dentro de la estructura policial, y también por su amplia trayectoria y exposición pública en operativos contra el narcotráfico, delitos económicos y robos agravados en distintas localidades del norte provincial. Su nombre es habitual en los medios cada vez que se desarrollan procedimientos de alto perfil, y su rol como jefe del Departamento de Delito Organizado Zona Norte lo convirtió en una de las voces referentes en materia investigativa.

El estado en el que quedó el rodado tras el incidente. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

De acuerdo a información preliminar confirmada por diversas fuentes consultadas por La Opinión Austral, el siniestro ocurrió durante un control vehicular rutinario. Según las primeras versiones, un automóvil que circulaba por el sector no disminuyó la marcha y terminó embistiendo de lleno al comisario inspector. La violencia del golpe lo lanzó al suelo, causándole una fractura en uno de sus brazos, una lesión vertebral y un fuerte traumatismo en la zona craneal.

De inmediato fue derivado al Hospital Padre Pedro Tardivo de Caleta Olivia, donde permanece internado bajo estricta supervisión médica. Si bien se encuentra consciente, el cuadro obliga a múltiples estudios y evaluaciones continuas para determinar los pasos a seguir, entre ellos una intervención quirúrgica que podría definirse en las próximas horas.

El conductor del vehículo fue demorado en el lugar y puesto a disposición del Juzgado Penal de Pico Truncado. Hasta el momento no se informó oficialmente si manejaba bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia, cuestión que será esclarecida tras los análisis toxicológicos de rutina. En el interior de la fuerza reina el hermetismo mientras la Justicia avanza con las pericias correspondientes.

Pero la novedad más relevante de las últimas horas llegó este domingo, cuando La Opinión Austral logró comunicarse directamente con el propio Méndez. Desde su habitación de internación, y pese al dolor y la incertidumbre sobre la operación, el comisario dejó un mensaje cargado de emoción y fe, dirigido especialmente a la comunidad que siguió minuto a minuto su evolución:

“Sigo acá en el hospital, pero gracias a Dios, porque Él me guardó, me protegió. Un milagro de Dios. Esperando la respuesta de la intervención. Dios está en todo momento al lado de su hijo. Estoy gracias a mi familia, que me acompaña siempre, a todos. Les agradezco por lo que me han dado. Quédense tranquilos, estoy bien, esperando el resultado y la fecha de la operación, nada más”, expresó con serenidad.

Las palabras del jefe policial aportaron tranquilidad a quienes esperaban novedades, y también reflejaron la dureza del episodio y la fragilidad con la que cotidianamente conviven los efectivos que trabajan en rutas provinciales, donde la imprudencia al volante sigue siendo una de las principales causas de siniestros graves. En este caso, la víctima fue, paradójicamente, quien intentaba prevenir riesgos en un operativo que forma parte del trabajo habitual de la fuerza en el interior santacruceño.