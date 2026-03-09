Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un nuevo capitulo sacude la investigación por la desaparición de Mario “Pato” García en Caleta Olivia. Según información extraoficial difundida este lunes, los restos humanos hallados durante los rastrillajes realizados a comienzos de 2026 pertenecerían al hombre de 50 años que desapareció el 8 de diciembre del año pasado.

La información fue publicada por Canal 2 de Caleta Olivia, que señaló que “ya habrían confirmado que los restos humanos encontrados en febrero de este año 2026 pertenecerían a Mario ‘Pato’ García“. Sin embargo, hasta el momento la Justicia no comunicó oficialmente esa información a la familia ni lo confirmó públicamente.

Gisella Cruz, hermana del hombre desaparecido, habló con La Opinión Austral y aseguró que, hasta entrada la tarde del lunes, no había confirmación sobre esa versión. Incluso aseguró que su abogada se comunicó con la secretaría del Juzgado de Instrucción N°1 a cargo de Marcos Pérez Soruco que tiene la causa y, desde la Justicia le indicaron que los resultados de las pericias todavía no están.

Mario César García, el hombre de 50 años que está desaparecido en Caleta Olivia.

Mario era muy cercano a Gisella y esto lo remarcó ella en la entrevista con este medio. “Él nunca había desaparecido. Incluso teníamos comunicación diaria, a menos que se fuera a pescar como pasó ese día” indicó sobre aquella fatídica jornada en la que “Pato” como era conocido por sus allegados desapareció.

“Siempre somos los que nos enteramos al final” reprochó la mujer sobre las versiones que han surgido en el último tiempo sobre el paradero de su hermano. “Puede ser que se encubra a alguien, no sabemos. Lo que más miedo tenemos es que se confirme que los restos son de Mario y que dejen de buscar a los culpables” indicó ante la posibilidad de que la versión que se dio a conocer el lunes sea cierta.

“Creemos que este es un mensaje a la comunidad, a otras personas sobre lo que les podría pasar. La Policía no hizo lo correcto pero tampoco el juzgado cuando ya tenían en poder a mi denuncia” expuso la vecina a este diario sobre la inacción de la Justicia y de las fuerzas de seguridad desde un primer momento.

Dos detenidos por la desaparición de Mario García en el barrio 2 de Abril de Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Por otro lado, la mujer hipotetizo que “si hubo algún policía involucrado, no lo hubiesen echado sería muy obvio” al ser consultada por una serie de despidos que hubo en la fuerza a raíz del caso de Pato y otros que han asediado a la zona norte de la provincia de Santa Cruz en los últimos meses.

En este momento de la causa, Gisella remarcó que en la jornada del domingo, cuando se cumplieron tres meses de la desaparición de Mario, ella realizó un comunicado denunciando nuevamente la inacción de las autoridades y la versión que surgió el lunes: “no descarto que esta información haya surgido después del comunicado que escribí ayer” relacionándolos entre si como posible “represalia”.

Mientras circulan versiones sobre la posible identificación de los restos humanos, la familia de Mario García continúa esperando una confirmación oficial por parte de la Justicia