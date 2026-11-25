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G.S.O.H, el niño de 13 años que había sido reportado como desaparecido en la ciudad de Caleta Olivia, fue encontrado en la tarde del martes 24 de noviembre. Según informó la Policía de Santa Cruz a La Opinión Austral, estaba con un grupo de amigos en la zona céntrica de la ciudad.

Tras el hallazgo, el menor fue restituido a sus padres y se le dio intervención al área de Niñez, que tomará los pasos correspondientes en estos casos.

La fuerza policial había desplegado un operativo de búsqueda para dar con su paradero. En ese marco, las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para obtener cualquier información que permitiera localizarlo, y difundieron sus características físicas y la ropa que llevaba al momento de ausentarse.

La rápida respuesta de la comunidad y el trabajo de la Policía permitieron que la búsqueda tuviera un final favorable. Desde la fuerza se agradeció la colaboración de los vecinos que difundieron la información durante las horas en que el niño estuvo ausente.