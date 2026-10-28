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La Policía de la localidad de Caleta Olivia investiga un presunto disparo ocurrido en el barrio Rotary XXIII, luego de que una mujer encontrara un orificio en el paragolpes trasero de su auto que estaba estacionado. En las inmediaciones, los efectivos secuestraron una vaina servida.

La propietaria del Ford Fiesta bordó advirtió el daño mientras circulaba frente a una vivienda de la calle David Jewett. Más tarde, ratificó la denuncia en la Comisaría Quinta. Personal policial y de Criminalística realizó las diligencias y constató el orificio en el vehículo.

Mientras los efectivos trabajaban en el lugar, una vecina salió de la vivienda y contó que su hijo de 17 años mantiene problemas desde hace aproximadamente dos años con dos adolescentes, a quienes identificó como hermanos mellizos, informaron fuentes policiales a La Opinión Austral.

Según la declaración de la vecina que se acercó a hablar con los efeectivos policiales, cerca de las 15:30 estaba en el patio delantero junto a sus nietos y su hijo cuando vio pasar una motocicleta con los dos jóvenes. En ese momento escuchó un ruido que le pareció similar a un disparo y la moto se alejó.

Investigación a través de cámaras

La División de Investigaciones (DDI) analizó imágenes de cámaras de seguridad de la zona. Los registros muestran una moto roja de 110 cc con dos hombres a bordo. Los investigadores identificaron al acompañante como uno de los adolescentes señalados en la denuncia, aunque no pudieron establecer quién conducía.

La Policía informó al Juzgado Penal Juvenil y solicitó órdenes de allanamiento y requisa personal para los presuntos involucrados, informaron fuentes policiales a este medio.

Allanamiento y requisa

A las 3:57, en cumplimiento de una orden judicial de allanamiento, requisa y secuestro, personal de la Comisaría Quinta realizó un procedimiento en una vivienda ubicada en la esquina de Gilberta García y Pablo Sánchez, en el barrio Rotary XXII, conoció La Opinión Austral.

El operativo, del que participaron efectivos del Grupo de Operaciones Especiales y del Comando de Patrullas, tuvo resultado positivo: secuestraron una motocicleta Motomel Blitz 110 cc, roja, con dominio A169WRZ. Por disposición de la Justicia, los dos adolescentes señalados en la investigación fijaron domicilio.