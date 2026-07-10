Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un equipo de profesionales del Hospital Zonal de Caleta Olivia realizó una intervención quirúrgica de neurocirugía en la sala del tomógrafo, liberando de urgencia y con la guía de este equipamiento la presión intracraneal de un paciente.

El hito médico ocurrió en la tarde de este martes en el mismo instante en que la Selección Argentina se recuperaba de un 0-2 ante Egipto para ganar 3-2 en tan solo 13 minutos y clasificar a cuartos de final del Mundial de Fútbol.

Mientras el suceso deportivo paralizaba a millones de argentinos alrededor de todo el mundo, otro milagro sucedía en el Hospital Zonal de Caleta Olivia, donde los profesionales dispuestos a hacer lo imposible lograron salvar una vida.

Desde la Dirección del Hospital Zonal de Caleta Olivia expresaron sus felicitaciones: “Se agradece a estos héroes de bata blanca que salvaron a un paciente en una intervención de máxima complejidad”.