En el ámbito de la salud pública, la realización de procedimientos de alta complejidad representa no sólo un desafío técnico, sino también un avance significativo en términos de equidad sanitaria. En este contexto, en el Hospital Zonal de Caleta Olivia se llevó a cabo una cirugía inédita de cirugía ortognática combinada con reemplazo total de la Articulación Temporomandibular (ATM) mediante el uso de prótesis personalizada, indicada por un cuadro severo de anquilosis de la articulación temporomandibular.

La intervención fue realizada por el Servicio de Cirugía Maxilofacial, a cargo del Dr. Martín Cardoso.

Qué es la anquilosis

La anquilosis de la ATM es una patología poco frecuente pero altamente invalidante, caracterizada por la fusión ósea o fibrosa de la articulación, que provoca limitación extrema de la apertura bucal, alteraciones funcionales, dolor crónico y severas deformidades dentofaciales. En muchos casos, estas secuelas comprometen funciones básicas como la alimentación, el habla y la respiración, además de generar un importante impacto psicológico y social en el paciente.

Parte de las prótesis diseñadas para el paciente.

El abordaje quirúrgico realizado consistió en una cirugía ortognática integral, destinada a corregir las deformidades esqueléticas maxilomandibulares, asociada al reemplazo total de la ATM mediante una prótesis diseñada específicamente para el paciente. La planificación se llevó a cabo con tecnología de diseño digital y modelado tridimensional, lo que permitió confeccionar una prótesis a medida, adaptada a la anatomía individual y a los requerimientos funcionales del caso.

Este tipo de intervención requiere un enfoque multidisciplinario, que involucra a especialistas en cirugía bucomaxilofacial, anestesiología, diagnóstico por imágenes, rehabilitación y salud mental. La complejidad técnica del procedimiento, sumada a la necesidad de una planificación prequirúrgica exhaustiva, convierte a esta cirugía en una práctica de muy baja frecuencia, habitualmente limitada a centros privados o de alta especialización.

La realización exitosa de esta cirugía en el Hospital Zonal Caleta Olivia constituye un hito sanitario, al demostrar que es posible ofrecer tratamientos de máxima complejidad con estándares de calidad internacional dentro del sistema público de salud. Además, abre nuevas perspectivas para pacientes con patologías severas de la ATM que, históricamente, han tenido acceso limitado a este tipo de soluciones terapéuticas.

Es de destacar que este avance no sólo representa un logro quirúrgico, sino también un paso fundamental hacia una medicina más inclusiva, donde la innovación tecnológica y la alta complejidad estén al alcance de todos los pacientes, independientemente de su condición socioeconómica.