La tarde del domingo en la zona de chacras de Caleta Olivia se vio alterada por la presencia de varias dotaciones de bomberos y personal de seguridad que acudieron a un llamado de emergencia. Un fogón encendido habría sido el origen de un principio de incendio que afectó el cielo raso de una vivienda, generando preocupación en los vecinos y la rápida intervención de las autoridades.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el hecho ocurrió en una zona residencial caracterizada por casas bajas y terrenos amplios, donde las reuniones familiares y el uso de fogones son habituales. De acuerdo con la información oficial, las llamas comenzaron a propagarse de manera accidental hasta alcanzar parte de la estructura de la casa. Alertados por el humo, los moradores solicitaron ayuda y en pocos minutos arribaron al lugar cuatro efectivos de la División Cuartel 16° de Bomberos de la Policía de Santa Cruz, quienes trabajaron intensamente para sofocar el fuego.

La tarea se centró en evitar que los restos incandescentes permanecieran ocultos en el cielo raso, lo que podría haber derivado en un rebrote aún más peligroso. Con equipos de protección y técnicas específicas, los bomberos lograron extinguir el foco ígneo y asegurar la vivienda, evitando así que el siniestro se expandiera a otras dependencias o incluso a casas cercanas.

Producto del humo generado por el incendio, una persona debió ser trasladada al Hospital Zonal de la localidad. Si bien se encontraba consciente al momento de recibir asistencia, los médicos consideraron necesario su ingreso preventivo por un cuadro de inhalación de humo, una situación que suele subestimarse pero que puede tener consecuencias graves si no es tratada a tiempo.

En el operativo no solo trabajó la Policía de Santa Cruz, sino también personal de tránsito y bomberos voluntarios de la localidad, lo que permitió una respuesta coordinada y eficiente. Los vecinos destacaron la rapidez con la que se desplegó el operativo, valorando la presencia de las fuerzas de seguridad en un sector donde las emergencias suelen complicarse por la distancia con el centro urbano.