La comunidad de Caleta Olivia se encuentra conmocionada tras el macabro descubrimiento realizado en la mañana de este miércoles en una zona descampada. Un vecino que se encontraba realizando actividad física encontró una mano humana en avanzado estado de descomposición, lo que desencadenó un inmediato y amplio operativo policial y judicial para investigar el origen de los restos y esclarecer las circunstancias del hecho.

El hallazgo se produjo cerca de las 10 de la mañana, cuando un corredor que transitaba por un sector baldío situado detrás del barrio 13 de Diciembre dio aviso a las autoridades sobre el horroroso hallazgo. Fuentes policiales confirmaron la información a La Opinión Austral: “El personal de la Comisaría Cuarta llegó rápido al lugar y estuvo trabajando”, dijeron.

A raíz de la denuncia formalizada, se desplegó un importante operativo en la zona para asegurar el perímetro. Personal de Criminalística y autoridades judiciales se hicieron presentes en el sitio con el objetivo primordial de preservar la escena del hallazgo y comenzar la recolección metódica de toda evidencia posible que pudiera encontrarse en el descampado.

Minutos después arribó personal de la morgue judicial para llevar a cabo el levantamiento formal de los restos. Los peritos forenses serán los encargados de realizar los estudios pertinentes, cruciales para intentar determinar el origen de la pieza anatómica, establecer el tiempo aproximado que pudo haber permanecido en ese lugar y verificar si existe alguna vinculación con denuncias previas por personas desaparecidas.

Hasta el momento, la Justicia se mantiene cautelosa y no descarta ninguna de las hipótesis posibles sobre las circunstancias que rodearon este lamentable suceso. En el sitio del hallazgo, se mantuvieron activas las tareas de rastrillaje por parte de las fuerzas de seguridad, con el fin de establecer si existen otros restos humanos o cualquier otro elemento que pueda aportar datos significativos a la investigación en curso.