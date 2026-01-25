Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La localidad de Caleta Olivia registró una jornada con múltiples hechos delictivos que fueron intervenidos por personal de la Policía de Santa Cruz. Se destacan un robo en un taller de carpintería del que se sustrajeron elementos y un caso de violencia doméstica donde una mujer agredió físicamente a su suegra tras una discusión por dinero, además de reportarse el incumplimiento de medidas cautelares. También se registró un hurto millonario que ocurrió sobre un rodado que se encontraba estacionado en la vía pública.

En el ámbito de la Comisaría Primera se tomó conocimiento de un robo ocurrido en un taller de carpintería ubicado en la calle Irigoyen. El damnificado, un hombre de 68 años, informó que al hacerse presente en el lugar de trabajo constató que autores ignorados habían manipulado el candado de acceso e ingresado al predio. Entre los elementos sustraídos se encuentra una escalera de aluminio y otros elementos que no pudo precisar en el momento de la denuncia.

Horas más tarde, se procedió a la detención de un hombre de 40 años, quien quedó alojado en la dependencia policial en calidad de incomunicado. Con intervención del Juzgado de Instrucción N° 1, se dispuso que, una vez cumplidos los plazos legales de aprehensión, el detenido continúe bajo custodia judicial.

Paralelamente, la Comisaría Segunda registró una denuncia por lesiones y amenazas en el barrio 8 de Julio. Una ciudadana de 62 años se presentó e informó que su nuera se apersonó en su domicilio, ubicado en la calle Madroñal. La situación escaló cuando la denunciante informó a su nuera que había vendido una maya metálica, propiedad de esta última, por un monto de $20.000.

Tras ser noticiada de la venta, la nuera reaccionó de manera agresiva, ya que agredió físicamente a la jubilada mediante patadas y le profirió frases relacionadas con atentar contra su integridad física. El informe médico posterior certificó lesiones que incluyen cefalohematoma parieto occipital, dolor cervical y somnolencia, además de dolor precordial sin lesiones visibles, lo que motivó el inicio de la acción penal correspondiente.

Además, en la misma dependencia policial se registró otra denuncia por incumplimiento de medidas cautelares. Un hombre de 34 años denunció que, a pesar de existir medidas cautelares vigentes en contra de su expareja, una mujer de 31 años, impuestas por el Juzgado de Primera Instancia de la Familia, esta incumplió lo homologado. Específicamente, el denunciante reportó haber recibido tres llamadas telefónicas y un mensaje de texto de la mujer.

Finalmente, se registró una denuncia por hurto, donde un hombre de 54 años constató que autores ignorados habían ingresado sin ejercer fuerza en el habitáculo de su vehículo, una camioneta Peugeot Partner que estaba estacionada en la calle. Del interior del rodado, reportó la sustracción de un par de lentes de sol y tres cheques, dos de ellos por la suma de $2.500.000 y el restante por $10.000.000, todos emitidos a nombre de la empresa a la que pertenece el vehículo.