Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La última semana del mes de febrero se presentó con el asesinato de Ulises Olima, un joven de 21 años de edad, en el barrio 2 de Abril de la localidad de Caleta Olivia. El joven, que iba a ser padre, perdió la vida al ser impactado por al menos dos disparos con arma de fuego en el corazón del populoso. La Policía de Santa Cruz busca al agresor y se espera que el Juzgado de Instrucción Penal de turno ordene medidas al cierre de esta edición.

De acuerdo a lo que conoció La Opinión Austral, a través de fuentes policiales, el hecho ocurrió a horas de la mañana del lunes 23, cuando Ulises circulaba a bordo de una motocicleta por las calles del barrio, junto a un amigo que iba como acompañante. En un instante, el joven fue interceptado por un grupo de personas, quienes le efectuaron varios disparos con arma de fuego. El joven herido circuló varios metros con la moto hasta que se descompensó.

Ulises Olima, el joven asesinado en el barrio 2 de Abril.

Si bien, el vecino que lo acompañaba intentó asistirlo y reanimarlo en el sitio, en cercanías de la escalera 9 del barrio, cuando llegó personal de la Comisaría Tercera y del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, se confirmó que el joven había perdido la vida. La escena tomó un tinte dramático cuando se presentó una joven embarazada que dijo ser la pareja del fallecido. Los uniformados debieron contener a la mujer, que se encontraba muy alterada.

El viernes pasado, el barrio había sido escenario de un enfrentamiento armado entre dos grupos de menores y jóvenes, residentes de distintas escaleras. Una chico de 15 años fue demorado en ese momento y se descubrió que llevaba un morral con un arma de fabricación casera, tipo “tumbera“, con balas de calibre 22 mm. Con ese antecedente más esto, se suspendió toda actividad en las instituciones del barrio, el jardín N° 42 y el secundario N° 6.

Operativo policial por el asesinato del joven en moto en la calle Teniente Primero Estévez del barrio 2 de Abril de Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El joven iba armado

Por otro lado, los efectivos intervinientes de diferentes Divisiones, incluso del Gabinete Criminalístico, estuvieron trabajando en la zona en la que ocurrió el hecho delictivo. Primero se llevó a cabo un minucioso rastrillaje por las cercanías, aunque la tarea arrojó resultados negativos. Luego se comenzó con la toma de declaraciones de distintos testigos, incluyendo el muchacho que iba de acompañante en la moto que conducía Ulises.

Además, un dato no menor recae en que la víctima también se encontraba armado con una pistola calibre 9 mm, elemento que quedó en el lugar y fue secuestrado por orden judicial. Por lo que se está investigando un ajuste de cuentas, más que un enfrentamiento entre bandos. Aunque no hay hipótesis descartadas por el momento, se espera que la situación se vaya aclarando con los dichos de los testigos del hecho y con la posible detención de sospechosos.

Cerraron la calle dónde ocurrió el hecho fatal. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

La Policía busca a varias personas que habrían estado involucradas en el ataque violento a Ulises Olima, quienes se habrían dado a la fuga luego del fatal desenlace. Al cierre de está edición, la Policía aguardaba la orden del juez Villalon Lezcano, a cargo del Juzgado N° 2, para proceder con medidas en la zona.

Triste despedida

Finalmente, las redes sociales se llenaron de despedidas sentidas. María, una vecina de la localidad de Caleta Olivia, escribió: “Uno se pregunta por qué tienen que llegar a esto las cosas, Ulises tenía 21 años y murió en el barrio en el que creció, dejó a una madre destrozada y a seis hermanos rotos, una mujer se sin compañero y un bebé que todavía no llegó al mundo sin padre“. También pidieron que “dejen de divulgar cosas que no son”.

Asimismo, la mujer comentó que quizás Ulises “fue asesinado por la misma gente con la que creció” en el barrio 2 de Abril y lamentó que “la situación es injusta“, ya que nadie merece un final así“. “Nadie señala a nadie, ni tampoco victimiza a nadie, solo que quien lo haya hecho tiene que pagar con justicia. Ojalá que la vida quiera que esto quede acá y que ninguna otra alma se vaya“, cerró.