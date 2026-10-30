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Un joven de 18 años denunció en la Comisaría Primera de Caleta Olivia que fue agredido mientras circulaba en bicicleta por la avenida Independencia, pleno centro de la localidad. El episodio ocurrió el jueves 29 de octubre, alrededor de las 20:30, en el bulevar de la intersección con Namuncurá.

Según relató a los efectivos policiales, se detuvo en esa intersección para mandar un mensaje y un hombre se acercó a él. El ciudadano lo acusó de haberle roto el espejo retrovisor de su auto en Independencia y Fagnano, conoció La Opinión Austral.

Ante la acusación, el ciclista le dijo que no se había percatado de esa situación. Sin embargo, sin provocación previa, el hombre le dio un golpe de puño en la nuca mientras lo insultaba. Luego, le pegó otro golpe en el rostro.

En cuestión de minutos, al lugar llegaron personal de Tránsito y efectivos policiales de la dependencia antes mencionado, que se interiorizaron de la situación, tomaron los datos de ambos y revisaron la documentación.

Uno de los agentes colocó en su lugar la pieza del espejo que supuestamente estaba rota y constató que no presentaba daños. Después de esa verificación, el hombre del rodado supuestamente dañado por el ciclista se retiró.

Finalmente, tras la revisación médica al ciclista, el certificado emitido desde el Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” indicó que el joven sufrió lesiones leves. Por lo que el denunciante instó la acción penal.