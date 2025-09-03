Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un fuerte accidente de tránsito alteró la calma de la tarde de Caleta Olivia cuando un Volkswagen Gol, que circulaba a gran velocidad, perdió el control tras impactar contra otro vehículo y terminó arriba del boulevard, arrancando de cuajo un pino y quedando detenido a pocos metros de la Municipalidad. El episodio, ocurrido en plena costanera y en una zona muy transitada, pudo haber terminado en tragedia.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho se registró este martes alrededor de las 19 horas, a la altura de la bajada al Club Náutico y justo frente al cuartel de Bomberos de la Quinta. Según relataron testigos, el Gol Trend de color negro, ocupado por varios jóvenes, intentó una maniobra de sobrepaso y golpeó en la parte delantera izquierda a un Chevrolet Corsa que circulaba en la misma dirección. El segundo vehículo era conducido por una mujer que viajaba acompañada de sus hijos, quienes vivieron momentos de gran desesperación al sentir el fuerte impacto.

Agentes trabajando en el lugar del suceso. (FOTO: INFOCALETA)

Tras la colisión, el Gol perdió la estabilidad, se subió al boulevard, arrancó un pino de raíz y continuó su descontrolada trayectoria hasta cruzar la plazoleta contigua. Finalmente, el vehículo quedó detenido en un sector de césped, muy cerca de la Municipalidad, a escasos metros de donde circulan habitualmente peatones y familias que disfrutan del paseo costero.

De inmediato, personal de la Policía de Santa Cruz y de Tránsito Municipal se hizo presente para ordenar la circulación vehicular y realizar las pericias de rigor. Bomberos de la ciudad también intervinieron, retirando los restos del árbol para despejar la calzada y evitar nuevos incidentes. La División de Accidentología Vial inició las actuaciones correspondientes para establecer las causas del siniestro, aunque las primeras hipótesis apuntan al exceso de velocidad como factor determinante.

Afortunadamente, no hubo que lamentar personas lesionadas, aunque el susto fue mayúsculo, sobre todo para la familia que viajaba en el Chevrolet Corsa. El estado de los vehículos, en cambio, dejó en evidencia la violencia del choque: tanto el Gol como el Corsa registraron daños materiales significativos, a lo que se suma la destrucción del arbolado urbano, patrimonio natural de la costanera caletense.