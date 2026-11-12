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La investigación por el ataque a balazos a la radio y redacción de El Caletense sigue en curso y bajo secreto de sumario parcial para preservar las medidas ordenadas. El Juzgado de Instrucción N° 1, a cargo del doctor Marcos Pérez Soruco investiga la identidad de los responsables del hecho.

El hecho habría ocurrido entre las 3:30 y 4 de la madrugada y fue denunciado por dos trabajadores que llegaron alrededor de las 7:45. Personal de Criminalística realizó el relevamiento de 15 vainas servidas calibre 9 milímetros y constató 16 impactos de proyectil en la fachada. Los disparos causaron daños en los vidrios y paredes del exterior e interior.

Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 11 de noviembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

A través de las cámaras de seguridad de la casa del director del medio, Emir Silva, se detectó a dos personas que circulaban en contramano por la calle Lavalle a bordo de una motocicleta y se detuvieron un momento para tirotear el edificio.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral recientemente, desde el Ministerio de Seguridad dispusieron que se implante una consigna policial en el exterior del medio. Para esta tarea, se vio afectado un móvil policial y un efectivo de la Policía de Santa Cruz.

El conductor circuló en contramano. El momento quedó registrado por las cámaras de seguridad. FOTO: CAPTURA VIDEO EL CALETENSE

El equipo de trabajo del grupo de medios volvió a sus actividades este jueves 12 de noviembre. “Tras llevar adelante los arreglos de todo lo que se rompió mañana volveremos a trabajar con las ganas y compromiso de siempre. No será normal después de lo ocurrido pero tendremos un compromiso renovado“, había anunciado el director al los trabajadores.

Las medidas ordenadas por la Justicia

Como parte de la investigación, la sede judicial ordenó relevar y secuestrar las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio y de viviendas cercanas. También dispuso tomar declaración a trabajadores del medio y a vecinos de la zona.

Además, solicitó a la División de Investigaciones (DDI) que elabore un informe sobre un posible vehículo relacionado con el ataque. El conductor habría circulado en contramano, una maniobra que quedó registrada por las cámaras de seguridad.

Entre las 02:30 y las 03:45 horas el edificio fue blanco de una ráfaga de disparos que dejó al menos 15 impactos de arma de fuego en el frente, aberturas y dependencias internas de la redacción y los estudios de transmisión. (Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral).

El expediente continúa en etapa de instrucción. Según informó el Juzgado, una de las hipótesis apunta a un posible acto de intimidación vinculado con el ejercicio de la actividad periodística, aunque no se descartan otras líneas de investigación.

La causa se mantiene bajo secreto de sumario parcial para preservar el resultado de las medidas ordenadas. Desde el Poder Judicial solicitaron la colaboración de la comunidad y pidieron que quienes tengan información relevante la aporten ante la sede judicial.