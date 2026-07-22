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Uniformados que se encontraban de turno en las instalaciones de la Comisaría Tercera actuaron de oficio tras recibir una alerta del SAE 911 a las 23:30 horas, por un foco ígneo en un rodado ubicado en calle Hielos Continentales del barrio 3 de Febrero de la ciudad de Caleta Olivia.

Al llegar al lugar, los uniformados confirmaron que un automóvil Chevrolet Cruze de color celeste emanaba humo desde su parte delantera. Personal de la División XXVI de Bomberos ya trabajaba en la extinción y, tras las pericias correspondientes, estableció que el incendio fue provocado de manera intencional.

El dueño del vehículo relató que se encontraba descansando en su domicilio cuando escuchó gritos desde la calle; al asomarse vio que su auto ya estaba consumido por las llamas. No se registraron personas lesionadas, solo daños materiales en el rodado.

Se realizaron inspecciones junto a Criminalística. Dado que en la zona hay cámaras de vigilancia, se dio intervención a la División de Investigaciones para analizar las imágenes y avanzar en la identificación de los responsables. La causa quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 y se aguarda la declaración formal del damnificado.