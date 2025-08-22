Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una intervención policial en el barrio 150 Viviendas de la localidad de Caleta Olivia culminó con la aprehensión de un menor de 16 años y acusaciones cruzadas sobre la veracidad de la denuncia inicial. El incidente se desencadenó tras un llamado al 911 que alertaba sobre una riña entre un grupo de 10 personas y detonaciones de arma de fuego en el playón del populoso.

Al llegar al lugar, los uniformados que se encontraban de turno en las instalaciones de la Comisaría Segunda se encontraron con un grupo de personas, algunas de las cuales reaccionaron de manera hostil, profiriendo insultos y arrojando piedras a los agentes. Tras realizar detonaciones disuasorias al aire con una escopeta, la policía procedió a demorar a varios jóvenes.

La situación se tensó aún más con la llegada de dos mujeres, quienes exigieron explicaciones sobre el operativo. En ese momento, dos hombres, uno de ellos con el rostro cubierto, increparon a los policías, lo que derivó en la reducción de uno de ellos por resistencia a la autoridad. Allegados al detenido intentaron impedir el accionar policial, obligando a los agentes a replegarse momentáneamente.

De acuerdo a lo que tomó conocimiento el diario La Opinión Austral, a través de fuentes de la Policía de Santa Cruz, el individuo fue identificado como un joven de tan solo 16 años de edad que resultó aprehendido. Tras ser examinado por un médico, fue trasladado hasta las instalaciones de la dependencia policial, donde fue entregado a su madre por orden del Juzgado Penal Juvenil.

Por otro lado, este medio conoció que el incidente tomó un giro inesperado cuando los agentes constataron que el número de teléfono desde el cual se realizó la denuncia al 911 podría corresponder a una de las personas presentes en el lugar, lo que sugiere la posibilidad de una falsa denuncia que ya se encuentra en investigación.

Finalmente, desde la Policía de Santa Cruz dieron a conocer a este medio que se dio intervención a la Oficina de Niñez de la localidad caletense y tomó conocimiento del caso la doctora Julieta Tarifa. Mientras tanto, los efectivos policiales continúan investigando los hechos para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.