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Efectivos policiales de la Comisaría Quinta intervinieron de oficio tras recibir un llamado de emergencia a las 23:20 horas, que alertaba sobre un robo en una vivienda ubicada en calle Argentino Luna, barrio Bicentenario de la localidad de Caleta Olivia, de acuerdo a lo que conoció La Opinión Austral.

Al llegar al lugar, el dueño de casa explicó que al regresar a su domicilio advirtió que desconocidos habían ingresado a través de la ventana de una habitación, sin ocasionar daños visibles en la estructura.

Del interior sustrajeron una consola PlayStation 4 con tres controles, una billetera blanca con la suma de $20.000 pesos en efectivo y un documento nacional de identidad perteneciente a su hija. El hombre no señaló sospechosos ni tenía pistas sobre quiénes pudieron ser los autores.

Se realizaron todas las diligencias de rigor en el sitio junto a personal de la Dirección General de Criminalística. Las actuaciones quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 local para continuar con la investigación.