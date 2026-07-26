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Eran las 04:30 horas del sábado 25 de julio cuando el personal policial de la Comisaría Primera de la localidad de Caleta Olivia recibió una alerta por parte de la empresa de seguridad BYRON SRL, desde donde comunicaron que se había activado el sistema de alarma en el local comercial “Junior B”, ubicado sobre calle Hipólito Irigoyen al 48.

Al llegar al lugar, los uniformados corroboraron la veracidad del aviso y comenzaron el rastrillaje por los alrededores del establecimiento. Durante la inspección, detectaron que había sido retirada una reja de seguridad de una ventana de pequeñas dimensiones, la cual daba acceso al sector de baños masculinos del local.

Una vez que la titular del comercio –quien reside en el barrio Rotary XXIII, sobre calle Mouesca– fue notificada y autorizó el ingreso de la fuerza policial, se procedió a revisar el sector de cobranzas. Allí se constató que desconocidos habrían ingresado y sustraído aproximadamente $53.000 desde el interior de la caja registradora.

Se llevaron a cabo todas las diligencias de investigación correspondientes. El hecho quedó registrado ante el Juzgado de Instrucción N° 1, y ya tomaron conocimiento también la División de Investigaciones y Criminalística, supo La Opinión Austral.

Las autoridades trabajan para recabar más datos que permitan identificar y dar con los responsables de este hecho.