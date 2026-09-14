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Durante la noche de este domingo, un vecino de la ciudad de Caleta Olivia vivió una jornada dramática al convertirse en una nueva víctima de la inseguridad: mientras realizaba su rutina de entrenamiento dentro del Gimnasio 2 de Abril, delincuentes le sustrajeron la motocicleta que había dejado estacionada sobre la vereda del establecimiento.

Según consignó el portal de noticias InfoCaleta, el episodio se registró pasadas las 22:00 horas en el concurrido complejo deportivo municipal. Según el testimonio de la víctima, la secuencia tomó un cariz insólito cuando efectivos de la Policía provincial se presentaron sorpresivamente dentro de las instalaciones del gimnasio. Los uniformados ingresaron al sector de entrenamiento para alertar a los deportistas presentes sobre un ilícito que acababa de ocurrir en el exterior: minutos antes, amigos de lo ajeno se habían llevado una motocicleta que permanecía aparcada a metros de la entrada principal.

La zozobra se apoderó de inmediato del recinto, pero el peor desenlace se lo llevó este vecino, quien al suspender su actividad física y salir a la vía pública a verificar la situación, constató con profunda impotencia que el rodado sustraído era, precisamente, el suyo. Se trata de una motocicleta marca Motomel S3 de 150 centímetros cúbicos, un vehículo que representa mucho más que un simple bien material para el damnificado, al tratarse de su único medio de transporte para cumplir con sus obligaciones laborales cotidianas y desplazarse por la ciudad.

Tras radicarse la denuncia correspondiente en la comisaría de la jurisdicción, el hecho generó una rápida indignación en la comunidad local. Ante la lentitud de los tiempos investigativos y la urgencia por recuperar su herramienta de trabajo, la víctima decidió iniciar una búsqueda solidaria a través de las redes sociales y los medios de comunicación locales, solicitando la colaboración de todos los vecinos que puedan aportar imágenes de cámaras de seguridad privadas o datos sobre el paradero de la Motomel S3. Cualquier información que ayude a dar con el vehículo puede ser reportada de manera directa al teléfono 297 477-7420.