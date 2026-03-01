Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

durante la madrugada, una vecina de Caleta Olivia denunció en redes sociales el robo de su automóvil que se encontraba estacionado frente a su vivienda. Se trata de Liliana Toro, exdiputada por Pueblo mandato cumplido de esa ciudad.

La exdiputada, solicitó la colaboración de la comunidad en redes sociales.d

Según indicó, el vehículo sustraído es un Chevrolet Corsa Classic, color gris claro, dominio LMZ 326.

De esta manera, pidió la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato sobre su paradero. La comunidad se puede comunicar de inmediato con la policía o dar aviso a la familia al 2976 23-3951.