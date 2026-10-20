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Personal de la Comisaría Cuarta de la localidad de Caleta Olivia investiga el robo de una tapa de inodoro del baño para personas con discapacidad de la terminal de ómnibus. El faltante fue detectado el 17 de octubre, entre las 14:30 y las 14:50, por personal de maestranza. La denuncia se hizo recientemente.

Se trata de una tapa blanca con tornillos cromados, informaron fuentes policiales a La Opinión Austral. Luego de advertir que ya no estaba, personal de seguridad revisó las cámaras del establecimiento y observó a un hombre que podría estar relacionado con el hecho.

Según la descripción aportada, el sospechoso vestía una bermuda tipo camuflada, una campera azul y una gorra con visera, y llevaba una mochila negra. La terminal cuenta con cámaras en sectores internos y externos, informaron desde la Policía de Santa Cruz.

La investigación quedó a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 2. En las diligencias también participó personal de Criminalística.