La mañana del sábado en Caleta Olivia se vio alterada por un incidente que involucra a un efectivo policial fuera de servicio, quien en estado de ebriedad habría protagonizado una serie de disturbios y terminó agrediendo físicamente a un comisario en pleno operativo. El hecho, que tuvo lugar en el barrio 17 de Octubre, generó un importante despliegue de fuerzas de seguridad y dejó al descubierto un episodio que, por sus características, no pasó desapercibido entre los vecinos.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, se pudo saber que el primer llamado de alerta se produjo alrededor de las 9:13, cuando personal del Sistema de Atención de Emergencias 911 recibió una denuncia sobre la presencia de un hombre armado ocasionando disturbios en las inmediaciones de un local maderero de la zona. Lo que en principio parecía un procedimiento rutinario tomó un giro inesperado cuando se confirmó que el protagonista sería un suboficial de la Policía de Santa Cruz, identificado como sargento primero de la Comisaría Tercera de la localidad del norte de la provincia.

El acusado además, habría amenazado a un comerciante de nacionalidad boliviana.

La primera comisión policial arribó al lugar y, en un primer momento, informó que la situación estaba controlada, por lo que algunos móviles se retiraron. Sin embargo, apenas minutos más tarde, se solicitó nuevamente asistencia de forma urgente. Varios equipos, incluyendo personal de la División de Comando Patrullas y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), acudieron al sitio para reforzar el operativo.

En la maderera, efectivos de la Comisaría Tercera, junto al comisario Ríos a cargo del GOE, lograron reducir al sargento primero, que presentaba un notorio estado de ebriedad. Según el relato de testigos, el hombre se encontraba alterado y habría amenazado a un comerciante de 40 años, de nacionalidad boliviana, quien fue trasladado a la dependencia policial para realizar la denuncia. También se tomó declaración a otro hombre que presenció el incidente.

Pero el episodio no terminó allí. Según pudo saber este diario, mientras los testigos y el presunto agresor eran trasladados para la continuidad de las diligencias, en el hospital local se produjo un nuevo incidente: el damnificado, en un confuso momento, golpeó al comisario Ríos, lo que obligó a intervenir nuevamente a los efectivos presentes.

La investigación interna ya está en marcha para determinar las responsabilidades y eventuales sanciones, mientras que la Justicia analizará las imputaciones correspondientes por las agresiones y amenazas.