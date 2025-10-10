Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un llamado al 911 alertó a la Policía de Caleta Olivia sobre una riña que se estaba produciendo en la intersección de las calles Coirón y Las Margaritas. Al llegar al lugar, los efectivos policiales se encontraron con un hombre en evidente estado de ebriedad, de 40 años, quien se encontraba frente a una vivienda ubicada en las cercanías.

Al entrevistarse con el propietario de la vivienda, de 73 años, este manifestó ser el padre del individuo y relató que su hijo se había presentado en su domicilio en estado de ebriedad, ocasionándole molestias y perturbando la tranquilidad del hogar. Ante la insistencia del padre para que se retirara, el hombre se tornó agresivo y comenzó a proferir insultos tanto a su progenitor como a los presentes.

Ante la negativa del individuo de abandonar el lugar y su actitud cada vez más hostil, los efectivos policiales intentaron persuadirlo para que depusiera su actitud y se retirara, pero fueron recibidos con insultos y agravios. Ante la imposibilidad de razonar con el sujeto y con el objetivo de evitar que la situación escalara, los uniformados procedieron a reducirlo utilizando la fuerza mínima necesaria.

Posteriormente, fue trasladado a la Clínica Cruz del Sur para ser examinado por el médico policial de turno, quien constató su estado de ebriedad. Tras el examen médico, el hombre fue trasladado a la Comisaría Primera, donde quedó detenido en carácter de contraventor por infracción a los artículos 46º y 47º del Código de Faltas Provincial, que sancionan las alteraciones al orden público y las faltas de respeto a la autoridad.