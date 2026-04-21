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Una escena breve pero cargada de sospechas se registró este lunes en Caleta Olivia, cuando un hombre abandonó su motocicleta en plena vía pública y huyó a pie al advertir la presencia policial. El episodio ocurrió durante tareas preventivas y derivó en una investigación para determinar la procedencia del rodado y su posible vinculación con algún hecho delictivo.

Según pudo saber La Opinión Austral, todo comenzó cuando personal del Comando de Patrullas realizaba recorridas habituales sobre la calle Santiago del Estero. En ese contexto, los efectivos observaron a un individuo que circulaba en motocicleta y decidieron proceder a su identificación, una práctica rutinaria dentro de los operativos de prevención que se llevan adelante en distintos sectores de la ciudad.

Sin embargo, la reacción del conductor no fue la esperada. Lejos de detenerse para colaborar con el control, el hombre frenó abruptamente, descendió del rodado y emprendió la fuga a pie por arterias cercanas, perdiéndose de vista en cuestión de segundos. La maniobra, que sorprendió a los uniformados, encendió de inmediato las alertas.

Ante la situación, los efectivos aseguraron la motocicleta abandonada y procedieron a su resguardo, iniciando las actuaciones correspondientes. El objetivo ahora es establecer la titularidad del vehículo, verificar si posee pedido de secuestro y determinar si está vinculado a alguna causa judicial en curso indicaron fuentes consultadas por este diario.

Si bien no se brindaron mayores detalles sobre las características del rodado ni sobre la identidad del fugitivo, el episodio no pasó desapercibido. Por estas horas, la investigación continúa con el análisis del vehículo y la búsqueda de datos que permitan dar con el hombre que protagonizó la fuga.