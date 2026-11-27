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Dos hombres fueron detenidos en dos localidades de la zona norte de Santa Cruz tras haberse visto involucrados en hechos similares: quisieron robar bolsas de papas. Las situaciones ocurrieron en Pico Truncado y Caleta Olivia. La Justicia determinó que los sospechosos recuperaran la libertad después de cumplir las medidas dispuestas.

De acuerdo con lo que conoció La Opinión Austral, uno de los casos ocurrió en un local comercial ubicado en la esquina de Pueyrredón y avenida 13 de Diciembre, en Pico Truncado. Tras un aviso al 911, alrededor de las 10:50, la Policía llegó al lugar y encontró al sospechoso que era retenido por otra persona.

El comerciante comentó que el hombre había ingresado al local e intentado llevarse una bolsa de papas sin abonarla, por lo que corrió detrás de él y, luego de un forcejeo, consiguió tenerlo demorado hasta el arribo de las autoridades. El sospechoso fue trasladado a la dependencia policial y quedó aprehendido.

En tanto, personal de Criminalística realizó las diligencias en el lugar. Por disposición del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 1, una vez cumplido el plazo legal, fijó domicilio y recuperó la libertad.

Un sospechoso esperaba en una moto

Horas antes, cerca de las 8, la Policía había intervenido en la feria “El Cóndor”, en la esquina de Máximo Berezosky y San José Obrero, en Caleta Olivia. La propietaria contó que vio a un hombre intentando llevarse una bolsa de papas que estaba en el exterior del comercio.

Según la denuncia, el sospechoso estaba acompañado por otro hombre que lo esperaba en una motocicleta negra, con casco blanco. Mientras los hijos de la comerciante forcejeaban con el primero, el otro habría proferido amenazas y hecho ademanes que llevaron a la mujer a creer que podía tener un arma.

El hombre demorado, identificado como J.V., fue aprehendido. En el procedimiento se secuestraron un trozo de plástico negro con características similares a una pistola y una caja con 90 balines de plomo, conoció La Opinión Austral.

El Juzgado de Instrucción Nº 1 dispuso que el detenido fije domicilio y recupere la libertad una vez cumplidos los plazos legales. También ordenó una prohibición de acercamiento al comercio y a su propietaria por 30 días.