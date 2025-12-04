Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La calma habitual del Complejo Municipal Ingeniero Knudsen, uno de los espacios deportivos más concurridos de Caleta Olivia, se vio alterada en la noche del miércoles cuando un llamado al 911 alertó sobre un intento de robo en el estacionamiento del lugar. La intervención policial inmediata permitió detener a dos hombres que, según los testimonios recabados, habían roto el vidrio de un vehículo para sustraer elementos de su interior antes de emprender la fuga.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el hecho ocurrió pasadas las 20:05 en la zona externa del complejo, ubicado sobre la Avenida Mártires del Crucero General Belgrano, entre Costanera y Alsina.

Las inmediaciones en las que ocurrió el hecho. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

La víctima, una mujer de 32 años, había dejado su Volkswagen Gol en el estacionamiento mientras ingresaba al gimnasio. Minutos después fue advertida de que dos individuos habían violentado una de las puertas del vehículo y tomado algunos efectos personales.

Según el relato brindado a la policía, los sospechosos rompieron un cristal del auto y escaparon rápidamente, arrojando lo sustraído a medida que corrían por la vía pública. Un testigo ocasional logró recoger los objetos y devolvérselos a la damnificada, lo que permitió recuperar la totalidad de las pertenencias.

El Comando de Patrullas y la Unidad de Prevención y Protección Local (UPPL) montaron un operativo inmediato en las inmediaciones. Uno de los equipos logró interceptar a los presuntos autores cerca del complejo municipal, mientras que el otro los ubicó en cercanías del Club Náutico Kosten. Ambos coincidían con las características aportadas por testigos: AI Paladeo, de 25 años, y GR Romero, de 50.

La luneta del auto había quedado destrozada. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Tras identificarlos y demorarlos, los efectivos procedieron a la aprehensión de ambos hombres. Fueron trasladados al hospital local para el examen médico de rutina y luego quedaron alojados en la Comisaría Primera. Según pudo saber este diario, en paralelo, personal especializado de la Dirección General de Criminalística y de la División de Investigaciones (DDICO) trabajó en el lugar del hecho para documentar los daños y recabar evidencia.

El Juzgado de Instrucción N°1 tomó intervención directa y dispuso que los detenidos permanecieran incomunicados una vez cumplidos los plazos legales, medida que se efectivizó alrededor de las 2 de la madrugada.