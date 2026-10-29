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Durante una jornada de operativos preventivos y de fiscalización vehicular llevada adelante este miércoles, efectivos policiales adscritos a la División Unidad Operativa Caminera Ramón Santos lograron interceptar e inhabilitar a dos conductores que circulaban completamente alcoholizados en distintos horarios del día, poniendo en riesgo latente la vida de terceros en las arterias de la región.

Los procedimientos se enmarcan dentro de las directivas de control intensivo que las fuerzas de seguridad despliegan de manera sostenida en los accesos y puntos estratégicos del ejido urbano caletense y sus adyacencias, con el objetivo de prevenir siniestros viales que, lamentablemente, suelen enlutar las rutas patagónicas a causa de la imprudencia individual.

El primero de los episodios que llamó la atención de los uniformados apostados en el puesto caminero se registró en horas de la mañana. En medio del flujo vehicular habitual, el personal policial ordenó la detención de la marcha de un automóvil particular marca Chevrolet Astra que circulaba con aparente normalidad. Sin embargo, al momento de realizarle la entrevista de rigor al automovilista y someterlo al test de alcoholemia reglamentario mediante el uso del alcoholímetro homologado, el dispositivo arrojó un resultado alarmante: el conductor presentaba 1,55 gramos de alcohol por litro de sangre, una graduación sumamente elevada.

Lejos de constituir un hecho aislado, la irresponsabilidad al volante volvió a repetirse pocas horas más tarde en el mismo sector de control. Durante un nuevo procedimiento preventivo desarrollado en el transcurso de la tarde, los agentes de la Caminera interceptaron el paso de una camioneta marca Toyota Hilux. Al proceder con el examen de rutina al conductor del rodado de mayor porte, los instrumentos de medición marcaron un registro positivo de 0,37 g/l de alcohol en sangre, evidenciando una vez más que la ingesta de sustancias etílicas previo a ponerse al volante sigue siendo una falta recurrente entre algunos automovilistas.

Ante la comprobación flagrante de las infracciones a la ley de tránsito, el procedimiento policial se ajustó estrictamente a los protocolos legales establecidos para estos casos. En ambos operativos, las autoridades procedieron al secuestro preventivo de los vehículos involucrados -el Chevrolet Astra y la camioneta Toyota Hilux-, los cuales fueron removidos de la calzada y depositados bajo custodia, al tiempo que se efectivizó la inmediata retención de las licencias de conducir de los infractores.

Tanto las actas de comprobación labradas en el lugar como los rodados retenidos y la documentación de los conductores quedaron a completa disposición de las autoridades del Juzgado de Paz de la ciudad de Caleta Olivia, estamento judicial que en las próximas horas determinará las sanciones económicas, los plazos de inhabilitación para manejar y las exigencias administrativas que deberán afrontar los involucrados para recuperar sus vehículos.