Kevin Quiroga (19), interno de la Comisaría Segunda de la localidad de Caleta Olivia, quien ya se encontraba bajo custodia judicial, intentó evadir a su custodia en el Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” tras empujar a un cabo primero. El joven fue interceptado rápidamente por el personal policial en avenida Eva Perón, y posteriormente trasladado a la unidad policial. El incidente se registró en la madrugada del lunes 3 de noviembre.

Se trata del hombre que, a principios de enero del corriente año, específicamente en 8, estuvo involucrado en un tiroteo, le dio una golpiza y baleó a Diego Oyarzún (20). Quiroga habría actuado con Sergio Ramos (48), quien también se encuentra privado de su libertad. El mayor de los agresores fue aprehendido en la ciudad caletense, mientras el más joven fue atrapado en Puerto Deseado. Además de ese caso, habría estado involucrado en un violento asalto.

Es necesario dar a conocer que Oyarzún, la víctima de la agresión y el disparo, había sido llevado de manera urgente hasta el Hospital Zonal, donde había ingresado internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), donde se encontraba en estado crítico, asistido con un respirador y con diagnóstico es reservado. Con el pasar de los días llegó a estar estable, pasó a sala común y finalmente fue dado de alta médica. El joven había recibido el impacto de al menos tres disparos con arma de fuego en la espalda y pierna.

Incidente en el hospital

De acuerdo a lo que supo el diario La Opinión Austral, a las 02:20 horas, personal policial se constituyó en el nosocomio tras ser notificado radialmente sobre una evasión. El imputado, Quiroga, quien estaba bajo custodia, forzó su salida empujando al uniformado que estaba acompañándolo. Así, intentó huir a pie por avenida Eva Perón, aunque fue interceptado de inmediato por el personal policial presente, sin necesidad de intervención adicional del Comando de Patrullas.

Durante el forcejeo inicial y la recaptura, el detenido intentó agredir a uno de los efectivos policiales intervinientes. Tras ser reducido e ingresado nuevamente al centro de salud, se solicitó la presencia del médico policial de turno, quien indicó la administración de un inyectable de corticoides al interno. Posteriormente, fue trasladado a la unidad policial, donde se realizaron las diligencias de rigor junto a personal del Gabinete Criminalístico.

Previamente a la recaptura, se observó a la madre del detenido, una mujer que días después del hecho, en enero, había denunciado y hablado con La Opinión Austral sobre el incendio intencional de su vivienda, ubicada en el barrio Esperanza de la ciudad caletense, intentando ingresar al nosocomio para ver a su hijo. Tras una inspección de rigor, no se le encontraron elementos prohibidos. Sobre la situación se le informó al Juzgado de turno.