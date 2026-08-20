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Una vecina del barrio Rotary XXIII de la localidad de Caleta Olivia denunció en la Comisaría Quinta un hecho ocurrido en una vivienda ubicada sobre la calle José Viamonte.

De acuerdo con el parte policial al que tuvo acceso La Opinión Austral personal del servicio de emergencias 911 tomó conocimiento, alrededor de las 20:20, sobre un pedido de presencia policial en el lugar debido a la presunta comisión de un hecho ilícito.

Al arribar, los efectivos entrevistaron a la damnificada, una mujer de 26 años, quien manifestó que cerca de las 20:13 se encontraba en el interior de su vivienda cuando escuchó un fuerte estallido proveniente del sector externo del inmueble.

Al salir, observó un vehículo Ford Fiesta, de color oscuro y con vidrios polarizados, que circulaba a alta velocidad por la intersección de la calle José Viamonte con Pozo 0-12, en sentido este-oeste y en contramano.

Segundos después, la mujer advirtió que un auto Chevrolet Corsa que se encontraba estacionado en el exterior de la vivienda, presentaba un orificio de bala en el cristal de la puerta delantera del lado del conductor. El proyectil habría atravesado el habitáculo y dejado un orificio de salida en el cristal de la luneta, a la altura del vértice inferior izquierdo.

En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes junto con personal de la Criminalística. Además, se estableció que en domicilios cercanos habría cámaras de vigilancia, por lo que se dio intervención a personal de la División de Investigaciones (DDI).

La damnificada prestó declaración bajo las formalidades legales e indicó que sospecha de dos hombres a quienes conoce como V y E. La investigación quedó bajo la intervención del Juzgado de Instrucción Penal Nº 2 de Caleta Olivia.