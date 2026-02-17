Your browser doesn’t support HTML5 audio
La muerte de una nena de 13 años en el Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” se encuentra en plena investigación por estas horas. La menor habría ingresado por guardia y perdido la vida luego de minutos de asistencia por parte del personal médico, que hizo todo lo posible para intentar salvarle la vida.
La menor llegó con hidrocefalia, que es la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos del cerebro. La madre habría comentado al personal del centro de salud que la estaba bañando cuando la nena se descompensó. Se sospecha que perdió la vida a raíz de un ahogamiento.
