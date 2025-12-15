Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una grave situación de abuso sexual fue denunciada el pasado domingo en las instalaciones de la Comisaría Primera. El hecho, presuntamente ocurrido en los baños del edificio, pone de manifiesto las complejas situaciones que pueden presentarse en instituciones que albergan a personas privadas de su libertad.

Según la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, la advertencia se realizó alrededor de las 14:30, cuando un interno llamó la atención de un efectivo policial y, desde el interior de su celda, le contó que había sido víctima de una situación aberrante. El caso está siendo invstigado y se dio intervención al Juzgado de Instrucción Penal de turno.

El interno, de 32 años, relató que cuando se encontraba en el baño “fue amenazado con un arma blanca por otro interno”-que resulta ser hermano de un prófugo buscado por el crimen de Nahuel Marcial– y “obligado a realizar un acto sexual“.

Tras la consumación del acto, que presuntamente sería de tocamientos, el presunto agresor se retiró del baño y se acostó a dormir, mientras que el damnificado quedó en la celda. Inmediatamente después, se inició una exhaustiva búsqueda del cuchillo en el interior del bloque judicial, la cual arrojó resultados negativos.

La secretaria de la Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial, tomó conocimiento del hecho. El magistrado interviniente solicitó que se instruya la causa y se remita una copia del oficio preventivo para dar inicio formal a la investigación.

En cumplimiento de las disposiciones superiores, y con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar del interno damnificado, se dispuso su traslado a la Comisaría Quinta. Dicho traslado se efectuó a las 22:05 horas, luego de que el interno fuera examinado por un médico. Actualmente, permanece alojado en dicha dependencia.

Este caso subraya la importancia de la vigilancia y los protocolos de seguridad dentro de las instituciones carcelarias para prevenir y abordar hechos de esta gravedad.