La tranquilidad de la madrugada en Caleta Olivia se vio interrumpida este jueves por un incendio que consumió por completo un vehículo. El hecho, ocurrido pasadas las 5:30 de la mañana, movilizó a personal policial, bomberos y criminalística, quienes confirmaron que se trató de un ataque intencional.

Según pudo saber La Opinión Austral, el siniestro tuvo lugar sobre la calle Humberto Beghin, lindante al playón del barrio 8 de Julio, donde un Renault Sandero se hallaba estacionado sin batería, motor ni patente visible. Según la información oficial, el alerta ingresó al sistema de emergencias 911 a las 05:40 horas y de inmediato se desplazó una patrulla de la Comisaría Segunda de la ciudad. Al llegar, los efectivos constataron que el vehículo ardía en llamas, por lo que se convocó al cuartel de bomberos local.

Una dotación de la División Cuartel 16°, dependiente de Zona II, arribó al sitio pocos minutos después y desplegó una línea de ataque para sofocar el fuego. Tras varios minutos de trabajo, lograron controlar y extinguir el foco ígneo. Las pericias preliminares permitieron establecer que el incendio no se produjo de manera accidental, sino que había sido provocado de forma deliberada.

En el lugar también trabajó personal del Gabinete Criminalístico, que realizó las pericias técnicas y el relevamiento fotográfico de la escena. Como parte de las primeras diligencias, los investigadores entrevistaron a una mujer mayor de edad que se encontraba en la vivienda frente a la cual estaba estacionado el rodado. La vecina indicó que el automóvil pertenece al dueño de la casa, un hombre que en ese momento no se hallaba en el domicilio debido a problemas de salud.

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Penal de turno y de la División de Investigaciones (DDI) de Caleta Olivia, que deberá avanzar en la identificación de los responsables y en las motivaciones detrás del ataque.