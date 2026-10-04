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Una minuciosa investigación llevada adelante por el personal de la División de Investigaciones (DDI) de Caleta Olivia culminó con un rotundo éxito operativo: una motocicleta que había sido denunciada como sustraída hace varios meses fue localizada y recuperada intacta en el barrio Golfo San Jorge, apenas horas antes de que fuera desmantelada para alimentar el rentable circuito de la venta ilegal de autopartes.

El procedimiento fue el corolario de varias semanas de silencioso y constante trabajo de inteligencia. Los investigadores de la DDI no se limitaron al patrullaje tradicional, sino que articularon dos metodologías clave para este tipo de delitos: el rastreo de datos sobre el terreno y el monitoreo de redes sociales abiertas. En un contexto donde la oferta y demanda de repuestos usados de dudosa procedencia suele canalizarse a través de grupos virtuales y plataformas de compraventa, el análisis minucioso de perfiles, publicaciones e indicios digitales permitió a los efectivos reconstruir la ruta del vehículo y fijar las coordenadas de un posible punto de acopio.

Con la trama investigativa consolidada y los elementos probatorios reunidos, la Policía solicitó la correspondiente orden judicial de allanamiento. Una vez expedida la medida por la sede magistral interviniente, las brigadas irrompieron en un inmueble del barrio Golfo San Jorge.

Un móvil de la DDI afuera de la morada allanada. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El registro del lugar confirmó las sospechas de los sabuesos policiales: allí se hallaba una motocicleta Zanella de 110 centímetros cúbicos, de color negro, cuyas numeraciones y características morfológicas coincidían en forma exacta con el rodado sobre el que pesaba un pedido de secuestro solicitado oportunamente por la División Comisaría Primera de Caleta Olivia.

El dato sobresaliente del operativo radica en el estado en que fue hallada la motocicleta. Según pudo saber La Opinión Austral, el vehículo fue secuestrado en óptimas condiciones de conservación, una carrera contra el tiempo ganada por los investigadores, dado que en este tipo de modalidades delictivas el destino casi inevitable de las unidades robadas es el desguace veloz para comercializar plásticos, motores y componentes mecánicos por separado, volviendo imposible su posterior rastreo.

Actualmente, la Zanella 110 cc quedó formalmente bajo la órbita del fuero judicial competente para ser restitutida a su legítimo dueño tras los peritajes de rigor. En paralelo, la causa no se da por cerrada: la DDI y la Justicia continúan con la instrucción de las actuaciones para establecer la responsabilidad penal de quienes custodiaban el inmueble y determinar los eslabones de la cadena delictiva que intervinieron en la sustracción original.