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Una reunión entre amigos que se desarrollaba en una vivienda de Caleta Olivia, donde compartían bebidas alcohólicas, terminó con una denuncia por la sustracción de una mochila y un hombre aprehendido. El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Coirón y El Ceibo, y motivó la intervención de la Comisaría Segunda tras un aviso del SAE-911.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 2.00 de este domingo. Hasta el lugar fue comisionado el móvil 914 de Infantería, cuyo personal corroboró la situación e inició las primeras averiguaciones, conoció La Opinión Austral.

De acuerdo con lo informado por el damnificado, un hombre con quien se encontraba compartiendo junto a otros hombres e ingiriendo bebidas alcohólicas en el domicilio se habría retirado de la vivienda llevándose su mochila marca Wilson, de color gris. En el interior del bolso había diversos elementos.

El denunciante también aportó características de la vestimenta del sospechoso, quien presuntamente llevaba un buzo negro y un pantalón gris.

A partir de esos datos, el personal policial realizó un rastrillaje por las inmediaciones y localizó al hombre, quien fue demorado. Posteriormente, a las 2.20, se concretó su aprehensión y fue trasladado al nosocomio local para que se le practicara el examen médico correspondiente, a cargo del doctor Moyano.

Luego del control, el aprehendido quedó alojado en la dependencia policial. En tanto, se llevaron adelante las diligencias de rigor junto con personal de Criminalística.

Durante el procedimiento se concretó el secuestro preventivo de una mochila marca Wilson de color gris, que contenía diversos elementos. Según se indicó, los objetos fueron reconocidos como propiedad del damnificado.

La causa quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 2, que tomó conocimiento del procedimiento por intermedio de su secretaria de turno.