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Jonathan Casas, el interno de 30 años que tiene diabetes tipo 1, cumplió un mes internado y continúa bajo atención médica en el Hospital Zonal de Caleta Olivia. Su pareja, Guadalupe Martínez, informó que presentó una leve mejoría, aunque todavía no logran mantener estables sus niveles de glucosa.

“Hoy está un poco mejor”, contó la mujer en declaraciones a La Opinión Austral. Según explicó, el médico Carrizo le informó que Casas sufrió una cetoacidosis y que ingresó en estado crítico, con una deshidratación severa y altos niveles de azúcar en sangre.

Jonathan Casas junto a su hija de 5 años en el hospital.

A partir de los estudios, le comunicaron que los riñones continúan funcionando, aunque están “un poquito cansados”, y que el fondo de ojo dio bien. La mujer indicó que esos controles buscaban detectar posibles consecuencias de la crisis que atravesó.

Sin embargo, la glucosa todavía presenta variaciones bruscas. Martínez dijo que, en ocasiones, Casas se acuesta y al levantarse llega a tener 400 de azúcar. Los médicos aún intentan determinar qué provoca esos cambios y ajustar la cantidad de insulina que necesita para estabilizarse.

La pareja agregó en diálogo con LOA que el hombre tuvo fiebre y dolor de cabeza el día anterior, por lo que permanece internado. Según relató, el equipo médico también evaluaría si factores emocionales pueden influir en las fluctuaciones.

Jonathan Casas se encuentra internado en el Hospital Zonal de Caleta Olivia. FOTO: FACEBOOK GUADA MAR

El reclamo por las esposas y las visitas

Por otro lado, Martínez señaló que el domingo no pudo ingresar a verlo y describió el desgaste que le genera tener que esperar para recibir información médica y acceder a visitas breves. También expresó preocupación porque Casas continúa esposado durante la internación.

Afirmó que habló con médicos y personal penitenciario y que le dijeron que la medida responde a una orden de la Cámara. Según su relato, el hombre tiene heridas en las zonas donde lleva las esposas. También sostuvo que recibió casi 22 litros de hidratación durante el tratamiento por la deshidratación.

Una de las lesiones que tiene Jonathan en su brazo.

La mujer planteó que, si bien los médicos le indican que debe moverse para evitar lesiones por permanecer acostado, no entiende por qué sigue esposado. Además, dijo que le rechazaron el pedido de prisión domiciliaria cuando Casas estaba en terapia intensiva.

Por ahora, Martínez aseguró que la familia tampoco sabe a dónde será trasladado cuando reciba el alta, debido a la sobrepoblación que, según indicó, existe en las alcaldías.