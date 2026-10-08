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La situación de Jonathan Casas, el interno con diabetes tipo 1, volvió a generar preocupación en su familia tras su salida del hospital. Su pareja, Guadalupe Martínez, dijo a La Opinión Austral que el martes le dieron el alta del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” y lo trasladaron ese mismo día a una alcaidía.

La mujer comentó a este medio que, en un primer momento, entendió que lo llevarían a Puerto San Julián, donde ya se encontraba detenido anteriormente y donde terminó internado en el centro de salud hace un más de un mes, pero luego aclaró que no pudo escuchar bien cuál era el destino.

“Es una burla. Le dieron el alta y no tienen insulina”, expresó Martínez el martes a este medio. Sin embargo, la mujer aseguró que el miércoles Casas volvió a la guardia con la glucosa alta. “Donde permanece no cuentan con los insumos necesarios ni con una heladera para conservar la medicación“, comentó.

Martínez pidió donaciones para conseguir insulina y acercársela. “No sé dónde se lo van a llevar sin insulina. Estoy pidiendo donación para llevarle antes de que lo trasladen”, manifestó. También afirmó que los elementos que reciben para atender sus necesidades provienen de donaciones.

Casas tiene diabetes tipo 1 y requiere insulina para sobrevivir. Durante su internación, que se extendió por más de un mes, Martínez había informado que atravesó un cuadro de cetoacidosis y que continuaba bajo observación por las variaciones de glucosa.

Finalmente, la mujer le confirmó a LOA que Casas fue trasladado y alojado en una dependencia de la localidad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz.