Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un insólito accidente irrumpió en la tranquilidad del día domingo 24 de agosto en la localidad de Caleta Olivia. Antes de las 14 horas, personal de la Policía de Santa Cruz intervino en un accidente ocurrido entre la avenida Del Trabajo y la calle Padre Jordan, a metros de un supermercado y una escuela. Un joven que conducía una Toyota Hilux colisionó contra la estructura de un local llamado Actividades Terapéuticas para Rehabilitación y Asistencia (A.T.R.A).

Quien conducía la camioneta Toyota Hilux era un joven de 23 años, quien perdió el control de la misma, subió el cordón y chocó de frente contra el local. Además de la intervención de la Comisaría Segunda, de Bomberos y del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, al lugar llegó el padre del conductor, quien se mostró profundamente enojado con su hijo: “me rompo el lomo laburando, tiene todo, tiene un auto, y me saca la camioneta.

Los daños en la camioneta fueron considerables. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

En cuanto al conductor, el diario La Opinión Austral conoció que se encuentra fuera de peligro y que, luego de protagonizar el accidente, fue derivado de urgencia al centro de salud caletense, donde quedó bajo observaciones. El local resultó con daños considerables en la pared frontal, en el techo, e incluso la puerta quedó destrozada. El padre indicó que su familia se iba a hacer cargo de afrontar las reparaciones correspondientes.

Finalmente, este medio conoció que el personal se encontraba trabajando y viendo la manera de retirar el rodado del lugar, mientras el padre acompañaba en cada decisión, afligido por lo sucedido con su camioneta, pero tranquilo por saber que su hijo se encontraba en buen estado de salud. La avenida en cuestión estuvo cortada por varios minutos, a la altura de la calle Padre Jordan.