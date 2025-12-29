Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un joven ingresó al Hospital Distrital de la localidad de Los Antiguos con múltiples traumatismos en el rostro. Tuvo que ser derivado al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” ante la gravedad de las heridas. El personal de la Comisaría “Cabo Enrique Grippo” investiga el caso como lesiones graves. Se dio intervención al Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Las Heras.

Según conoció La Opinión Austral, la intervención policial se activó a raíz de una solicitud de presencia en las instalaciones del centro de salud local, donde se informó sobre el ingreso de un muchacho con heridas de consideración. El personal policial, al constituirse en el lugar, dialogó con la doctora que se encontraba a cargo de la guardia y había atendido al paciente.

La profesional informó que el joven de 19 años presentaba múltiples traumatismos en la zona facial y una notoria dificultad para hablar. Dada la gravedad de las lesiones, especialmente las que afectaban su mandíbula, se programó su derivación al nosocomio de la ciudad caletense, concretándose el traslado a las 10:17 horas de la mañana del domingo pasado.

Posteriormente, los efectivos se entrevistaron con la progenitora del lesionado. Ella manifestó haber tomado conocimiento de que su hijo estuvo involucrado en una pelea, pero aclaró que desconoce tanto el lugar exacto donde se originó el altercado como los pormenores específicos del suceso.

Debido a su estado de salud y las lesiones en la mandíbula que le impiden comunicarse fluidamente, no fue posible recepcionar los dichos formales del lesionado. Las autoridades judiciales, a través de la secretaria penal de turno, fueron puestas en conocimiento de la situación y dispusieron que se realicen las actuaciones judiciales correspondientes por el delito de lesiones graves.