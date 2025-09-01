Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La inseguridad en la localidad de Caleta Olivia vuelve a ser noticia tras un violento robo sufrido por dos adolescentes en la calle Bernardino del Hoyo. Ely Villarroel, la madre de uno de los menores damnificados, compartió su indignación en redes sociales y dialogó con el diario La Opinión Austral. La angustiante situación ocurrió el sábado.

Según relató Villarroel, su hijo y un amigo (ambos de 15 años) fueron abordados por un grupo de nueve jóvenes en la calle mencionada anteriormente que, ella misma describió como “la calle de los delincuentes” en Facebook. Los agresores, residentes de una casa que se encuentra ubicada en el pasaje Casique Limonao, rodearon a los adolescentes y los amenazaron con piedras.

“A mi hijo se le fueron encima dos chicos con piedras y le dijeron que si no le pasaba el teléfono, le iban a romper la cabeza“, contó Villarroel, y agregó que el menor estaba preocupado por su amigo, a quien agarraron entre seis por ser alto. Ambos adolescentes fueron golpeados y tirados al piso, mientras los delincuentes les robaban los celulares.

Afortunadamente, un hombre que pasaba por el lugar intervino y ahuyentó a los agresores. “Gracias a Dios, un señor los vio, los defendió y no pasó a mayores”, expresó Villarroel, agradecida. El hombre incluso siguió a los delincuentes hasta una vivienda en el pasaje Casique Limonao, donde se refugiaron. El señor quería recuperar los celulares, pero de la casa salieron varias personas.

Asimismo, Villarroel le contó a La Opinión Austral que radicó la denuncia en la Comisaría Tercera, pero se mostró pesimista sobre la posibilidad de recuperar los teléfonos robados. “Me dicen que, si no lo recuperás en el momento, no lo vas a poder recuperar nunca”, lamentó. De la misma manera, confirmó que la otra manera es con un allanamiento.

Indignada por la impunidad de los delincuentes, Villarroel decidió llevar el caso a la justicia y presentar una denuncia penal contra los padres de los agresores. “Si denunció a esos chicos, entran a la comisaría y salen a las dos horas porque la mayoría don menores; de alguna manera, estos nenes tienen que pagar lo que hicieron“, afirmó.

Por otro lado, la madre denunció que la policía conoce a los delincuentes, pero no toma medidas efectivas para detenerlos. “Los vecinos saben quiénes son, la policía sabe quiénes son, me dice la policía que ellos todo el tiempo están recibiendo denuncias de esta misma gente; fíjate el modus operandi que tienen, se ponen uno o dos en cada esquina y son un montón de nenes”, criticó.

Finalmente, Villarroel advirtió a otros padres sobre el peligro de la calle Bernardino del Hoyo y pidió a la comunidad que no se quede callada ante hechos de inseguridad. “Cuiden de que sus hijos no pasen por ese lugar. Y si alguien ve algo, que no se quede callado“, mencionó a este medio.

“Nosotros los vecinos no nos tendríamos que quedar con la bronca de que te roban un celular y, como en mi caso, tenemos que seguir pagándolo, no hay que dejar pasar estas cosas; si no se puede hacer nada con el nene, vayan contra los padres y que de alguna forma paguen por lo que hacen sus hijos delincuentes”, cerró.