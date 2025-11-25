Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un grave incidente se registró en el barrio Gobernador Gregores de Caleta Olivia cuando cuatro sujetos irrumpieron en una vivienda exigiendo la devolución de una hormigonera supuestamente robada. Los agresores, que portaban armas de fuego, golpearon a tres hermanos con elementos contundentes, y les causaron heridas cortantes y fracturas graves a dos de ellos. Además, robaron un celular.

La intervención policial se inició a las 18:50 horas del lunes tras un aviso al sistema 911 sobre la presencia de hombres heridos. Al llegar al lugar, el personal constató la presencia de uno de los propietarios, quien informó que momentos antes habían ingresado a su casa cuatro individuos. Estos sujetos se movilizaban en un vehículo tipo EcoSport de color negro y exigieron la entrega de una hormigonera.

Al no obtener respuesta, los agresores procedieron a la agresión física con golpes de puño, patadas y un palo de madera. Adicionalmente, dos de los atacantes exhibieron dos armas de fuego, llegaron a cargar la pistola en dos ocasiones y utilizaron la culata para golpear a las víctimas. Antes de retirarse, sustrajeron un teléfono celular marca Huawei de color negro con un chip específico.

Dos de los heridos fueron evacuados hacia el Hospital Zonal para ser examinados. Uno de ellos sufrió fractura de costillas y heridas cortantes en el rostro y cuero cabelludo, mientras que el otro presentaba múltiples heridas punzantes en la cabeza y fractura en el hueso occipital superior derecho, encontrándose en terapia intensiva.

Durante la inspección del lugar, personal realizó un relevamiento de cámaras, mientras que vecinos del sector manifestaron no haber visto ni oído nada relacionado con el hecho. Se recolectaron muestras de manchas rojizas y muestras de contacto para análisis genéticos en el sitio del suceso. El caso es investigado.