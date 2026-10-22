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Una persona intentó ingresar al local Flux (empresa de telecomunicaciones) de la localidad de Caleta Olivia durante la madrugada del miércoles 21 de octubre, pero terminó dándose a la fuga luego de que se activara la alarma.

El hecho ocurrió alrededor de la 1 en el comercio situado en la esquina de Salaberry y Alvear. La empresa es relativamente nueva en la ciudad de El Gorosito, ya que se instaló hace pocos meses.

La encargada del lugar, una mujer de 56 años, recibió al personal de la Policía de Santa Cruz y revisó las cámaras de seguridad durante la mañana del mismo día y observó a un hombre vestido con ropa oscura, encapuchado y con el rostro cubierto, que habría intentado entrar por la puerta principal.

Al activarse la alarma, el sujeto huyó a pie en dirección a la calle Alvear. Los efectivos policiales intervinieron en el sitio, con la presencia de la responsable del lugar. Los vecinos de la zona se comunicaron con las autoridades de inmediato.

Finalmente, se conoció que no hubo daños ni señales de que la puerta hubiera sido forzada. La presentación quedó registrada en las instalaciones de la Comisaría Primera y tomó intervención el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia.