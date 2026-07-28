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Un fallecimiento repentino conmocionó en las últimas horas en pleno centro de la ciudad de Caleta Olivia. El cuerpo de un hombre de aproximadamente 50 años fue encontrado sin vida en una habitación de un hotel ubicado en zona céntrica.

Según informaron fuentes policiales y medios locales, el hallazgo ocurrió durante la mañana cuando empleados del establecimiento intentaron ingresar a la habitación tras reiterados llamados sin respuesta. Al entrar, encontraron al hombre ya sin signos vitales.

Inmediatamente se dio intervención a personal de emergencia médica, quienes confirmaron el deceso en el lugar. Efectivos de la Comisaría Primera y personal de Criminalística se hicieron cargo del procedimiento y trabajaron en el relevamiento de la escena.

Las primeras pericias preliminares no habrían evidenciado lesiones visibles ni rastros de terceros que sugieran una muerte violenta. Sin embargo, para establecer la causa exacta, el cuerpo fue trasladado a la morgue local a fin de realizar la autopsia correspondiente.

El Juzgado de Instrucción N° 1 tomó conocimiento de la situación y ordenó las medidas investigativas necesarias. Se aguardan resultados toxicológicos y clínicos para determinar si se trató de un problema de salud repentino u otras circunstancias.

Finalmente, se conoció que el hombre falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.