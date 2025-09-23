Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lo que comenzó como una pelea en plena vía pública en Trelew terminó revelando un trasfondo mucho más grave: entre las mujeres que se enfrentaban había una persona con pedido de captura vigente en la provincia de Santa Cruz. El episodio, que generó alarma entre los vecinos y movilizó un importante despliegue policial, dejó al descubierto no sólo la violencia en las calles, sino también la peligrosidad de portar un arma de alto calibre en un contexto urbano.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la provincia hermana de Chubut, se pudo saber que el hecho ocurrió el lunes pasadas las 19:25, cuando el Centro de Monitoreo de la ciudad chubutense dio aviso de una violenta reyerta en la intersección de las calles Corrientes y Ecuador.

La acusada intentó escapar con un menor de edad en brazos y su arma de fuego en la cintura.

Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Tercera y de la división Canes, quienes constataron la presencia de siete mujeres agrediéndose físicamente. En medio del desorden, lograron identificar a dos de ellas, de 29 y 36 años. Fue en ese momento cuando una de las implicadas, que llevaba un menor en brazos, intentó huir por calle Ecuador Norte mientras ocultaba un objeto a la altura de su cintura.

Según relató el comisario Lautaro Insunza, jefe de la dependencia, al intentar interceptarla se produjo un forcejeo que terminó de confirmar las sospechas: lo que intentaba ocultar era un revólver calibre .357 con el número de serie limado y cargado con cinco proyectiles. El hallazgo encendió todas las alarmas, ya que se trata de un arma de gran poder de fuego, prohibida para uso civil en esas condiciones, además de que no tenga la numeración, hace pensar que fue obtenida por la acusada de manera ilegal.

La mujer fue detenida por infracción al Código Penal y puesta a disposición de la Oficina Judicial, mientras que otra de las participantes de la pelea también fue reducida en el lugar y trasladada a la comisaría. Sin embargo, lo más llamativo vino después.

Al cotejar sus datos, se confirmó que la portadora del arma tenía un pedido de captura vigente en la ciudad santacruceña de Caleta Olivia por delitos contra la propiedad. Ante esta situación, se notificó de inmediato a las autoridades judiciales de esa jurisdicción, que dispusieron que la mujer fijara domicilio legal y recuperara la libertad ambulatoria horas más tarde.