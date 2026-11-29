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La búsqueda de Agustín Anderson quedó sin efecto luego de que el joven se presentara en una comisaría de Chubut e informara que se había mudado y que vive actualmente en esa provincia. La Policía de Santa Cruz compartió la novedad con La Opinión Austral y señaló que, por razones de protección, no se dará a conocer el nombre ni la localidad donde se encuentra.
Anderson, de 27 años, era buscado desde el 11 de noviembre pasado, día en que la madre denunció que se había ido de la vivienda familiar en Caleta Olivia. Antes de marcharse, habría dicho a sus familiares: “Tuve inconvenientes con unas personas y tengo miedo”, según dio a conocer este medio.
La denuncia se había radicado en la Comisaría Quinta. En ese momento, la familia no sabía dónde estaba ni cuál era su estado. La madre había recibido información de que podía encontrarse en Sarmiento, mientras que su hermana contó que el 6 de noviembre él le escribió para decirle que estaba en Comodoro Rivadavia. Después de ese mensaje, dejó de responder llamados y mensajes.
Con la presentación del joven ante la Policía de Chubut y la confirmación de que reside allí, las autoridades dieron por finalizada la búsqueda.
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