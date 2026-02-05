Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El domingo 8 de febrero se cumplen dos meses de la desaparición de Mario “Pato” García, el hombre de 50 años que se esfumó en la localidad de Caleta Olivia sin dejar ningún rastro. La ausencia le causó una profunda preocupación a sus hermanos, Gisella Cruz y José García, quienes desde el primer momento alzaron la voz para que la comunidad sepa del caso de su hermano. “Mario no desapareció, a nuestro hermano lo desaparecieron“, dijeron en más de una oportunidad a través de escritos publicados.

Fue la mismísima hermana del ciudadano quien realizó la denuncia el 10 de enero por la ausencia de su ser querido, en las instalaciones de la Comisaría Tercera. Allí comentó que Mario había sido visto por última vez el día 8 por al menos tres testigos, subiendo a una camioneta y caminando en dirección a la zona céntrica. Asimismo, dijeron que la última vez estaba vestido con una remera negra con tres rayas blancas, jean oscuro y zapatillas marrón.

Ante lo que que la familia consideró “inacción por parte del Estado” y “demoras en la búsqueda“, los allegados de Mario publicaron dos cartas abiertas en la que reclamaron una “falta de interés” por parte de las autoridades y señalaron que la inacción estatal frente a la desaparición constituye una “vulneración grave de los derechos humanos, afectando el derecho a la vida, a la integridad personal, al acceso a la justicia y a la protección efectiva del Estado”.

El hallazgo de los restos

El pasado 21 de enero, la familia entró en conmoción tras darse a conocer la noticia de hallazgo de una mano por parte de una runner que se ejercitaba por el descampado que se encuentra ubicado entre los barrios 13 de Diciembre y Bicentenario de la localidad caletense. Ese mismo día, pero a la tarde, efectivos de distintas dependencias de la Policía de Santa Cruz hallaron una segunda mano, dos pies y una cabeza dentro de una bolsa.

Los restos fueron llevados a las localidades de Puerto Deseado y Río Gallegos para ser analizados y, en lo posible, dar con un ADN que permita identificar a la víctima. Mientras tanto, la familia de Mario se mantuvo expectante, al sospechar que las piezas anatómicas podrías pertenecer a hombre de 50 años. Asimismo, días atrás, se retomaron los rastrillajes y la búsqueda en el descampado, tras la obtención de una huella dactilar a partir de una de las manos.

Además, el martes pasado, los hermanos del desaparecido se presentaron en el Juzgado de Instrucción Penal y, allí, José fue sometido a un hisopado para obtener su ADN, mismo de Mario, y cotejarlo con el ADN obtenido a partir de restos óseos “que van a sacar del cráneo que se encontró”, según dijo Gisella a LU12 AM680. “Si los restos son de mi hermano, es posible que nunca encuentren al responsable“, dijo José al salir de la sede judicial.

Comitiva investigativa

Otro dato que dio a conocer Gisella a LU12 AM680 fue que se concretó la formación de una comitiva investigadora con personal de la División de Investigaciones de las ciudades de Caleta Olivia, Puerto Deseado y Río Gallegos, que son considerados “los mejores de la provincia“, de acuerdo a las palabras brindadas por el ministro de Seguridad, Pedro Pródromos, durante la primera acción que llevaron adelante los profesionales el jueves 5 de febrero en la vivienda de Mario, ubicada en el barrio 2 de Abril.

Cerca del mediodía, se realizó un allanamiento en uno de los departamentos de la escalera 12 del populoso barrio, perteneciente a Mario García. “Estamos buscando indicios“, le dijo una alta fuente policial de la Regional al diario La Opinión Austral. Asimismo, Gisella dio a conocer que es la primera vez que se lleva a cabo una requisa en el domicilio y que “aunque no había nada” hasta el cierre de la edición, le habían informado que iban a seguir el rastrillaje, aunque no le habían confirmado por donde.