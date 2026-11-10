Roxana Reyes, la exdiputada por Santa Cruz, uso sus redes sociales para repudiar el hecho violento sufrido por la radio del grupo de medios El Caletense a horas de la madrugada de este martes 10 de noviembre. La instalaciones se encuentran ubicada en la intersección de las calles Lavalle y Juan José Paso de Caleta Olivia.

El frente de la radio quedó con daños en las paredes y también en los vidrios.

La radio sufrió un ataque a mano armada. Los sospechosos efectuaron cerca de 15 balazos de calibre 9 mm contra la estructura frontal del lugar, aunque varios disparos dañaron vidrios y paredes del interior.

Reyes escribió en su Facebook que repudia el “hecho gravísimo“, dado a que considera que “atenta directamente contra la libertad de expresión y el trabajo periodístico en la provincia“. Asimismo, consideró que “la democracia se debilita cuando se intenta callar a la prensa mediante la violencia“.

Personal de la Policía trabajando en el lugar que se encuentra en calle Lavalle. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

“La agresión armada contra las instalaciones de ElCaletense.Net y la radio de Emir Silva en Caleta Olivia no solo pone en riesgo la integridad física de quienes allí desempeñan sus tareas, sino que busca amedrentar a los medios de comunicación que informan a la comunidad“, añadió.

This browser does not support the video element.

Al cierre, Reyes pidió a las autoridades provinciales y a la Justicia que tengan la obligación de actuar “con absoluta firmeza, celeridad y eficacia para esclarecer este ataque, dar con los responsables materiales e intelectuales, y garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que el periodismo pueda ejercer su labor sin temor ni presiones”.