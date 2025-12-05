Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un vendedor ambulante fue a vender bolsas de residuos en una tienda, la propietaria del local se negó a comprar y, minutos después, el hombre ingresó al negocio por la puerta de atrás y sustrajo una cartera que era propiedad de una cliente. El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 horas y fue denunciado en la Comisaría Primera de la localidad de Caleta Olivia cerca de las 21:40, supo La Opinión Austral.

Personal de la dependencia policial tomó intervención en un caso de hurto ocurrido en la noche del jueves 4 de diciembre. La situación se registró en la tienda “Lourdes“, que se encuentra ubicada en la avenida Independencia número 266 de la ciudad. La dueña del comercio, de 46 años, le relató a la fuerza de seguridad los detalles del accionar.

Comisaría Primera de la localidad de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

De acuerdo a los dichos de la mujer, el hombre (se aportaron características físicas) ingresó al local con el propósito de ofrecer la venta de bolsas de residuos. Sin embargo, la señora se negó a comprarle y el individuo se retiró del lugar. Minutos después, la denunciante escuchó la apertura de la puerta trasera del negocio y, al constatar lo sucedido, verificó que el mismo había ingresado nuevamente al negocio.

El malviviente procedió a sustraer sin ejercer fuerza ni provocar daños en la estructura del local, un elemento que no le pertenecía: una cartera de mano, color negra, que estaba ubicada sobre el mostrador y pertenecía a una clienta. Tras hacerse con el botín, el delincuente huyó.

Durante su escape, se deshizo de parte de los elementos que llevaba consigo, como una bolsa de supermercado con un buzo color verde; 22 bolsas de residuos que eran para la venta y otra bolsa que en el interior contenía bolsas trasparentes vacías. Se realizaron las diligencias de rigoren forma conjunta con Criminalística.