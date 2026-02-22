Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La noche del viernes 20 de febrero se vio marcada por un grave incidente en el barrio 2 de Abril de Caleta Olivia, donde se reportaron disparos de arma de fuego cerca de la escalera 47, un punto ya identificado por la policía como foco de hechos delictivos.

Un operativo de respuesta rápida que incluyó al Grupo de Operaciones Especiales (GOE) culminó con la detención de un adolescente de 15 años portando un arma de fabricación casera tipo “tumbera” con munición .22. La intervención se complicó por la reacción de familiares y vecinos, quienes generaron disturbios en el lugar de los hechos.

La alerta inicial, recibida alrededor de las 20:00 horas, movilizó a personal policial hacia el sector de la escalera 47, adyacente a un módulo de seguridad. Al arribar, los efectivos constataron una situación de confrontación: un grupo de menores se congregaba bajo la estructura, mientras otros individuos, situados en una ventana de un departamento del tercer piso, proferían gritos.

Una fuente consultada de la Dirección General Regional Zona Norte, que participó en la intervención, ofreció una descripción detallada a La Opinión Austral: “Si, con respecto a eso del menor que llevaba la tumbera, se habían enfrentado dos grupos de diferentes escaleras, el hecho ocurrió cerca al módulo de policía que está ahí, por eso acudimos distintas divisiones”.

Y agregó: “mientras estábamos ahí, salieron por la parte trasera varios menores y fueron demorados y en la requisa urgente uno tenía un arma tipo tumbera con munición 22“. Este testimonio es crucial, ya que sugiere que la presencia policial se dio en el contexto de un enfrentamiento activo entre dos grupos de jóvenes en la zona de la escalera 47.

Tras la intervención de las fuerzas especiales, los menores intentaron dispersarse por la parte posterior del edificio. No obstante, uno de ellos, de 15 años, fue interceptado y demorado en el lugar. Durante la requisa preventiva, los uniformados le incautaron un morral que contenía el arma. El adolescente fue puesto a disposición de la Comisaría Tercera para las actuaciones judiciales correspondientes. Tras horas en la dependencia policial, fue entregado a su progenitora.

Es fundamental recalcar que la escalera 47 ha sido escenario de varios hechos delictivos que han requerido la intervención del personal de la Policía de Santa Cruz, lo que subraya la persistencia de problemas de seguridad en esa área específica del populoso barrio de la localidad caletense.

El procedimiento se desarrolló en un contexto de alta tensión, ya que se presentó un número considerable de familiares y vecinos, lo que provocó disturbios que el personal policial interviniente tuvo que contener para poder proceder con las detenciones y los secuestros.

Las diligencias periciales estuvieron a cargo de especialistas del Gabinete Criminalístico. El caso fue notificado al Juzgado Penal Juvenil, y se dio intervención a los organismos administrativos de protección de niñez, además de solicitar la colaboración de la División de Investigaciones (DDI) para las tareas complementarias, como el análisis de cámaras de seguridad de la zona.