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La familia de Gabriel Trujillo, el subcomisario que falleció el 30 de mayo pasado, tras ser atropellado por un hombre de apellido Alonso, en el tramo que une a las localidades de Caleta Olivia y Cañadón Seco, fue entrevistada por La Opinión Austral. El domingo 2 de agosto van a realizar una marcha de antorchas en pedido de justicia.

Cecilia, la madre; Julio, el padre; Lorena, la hermana; y Julio, el tío, recibieron al móvil de exteriores en su vivienda del barrio Chaltén para sostener su reclamo de justicia, insistir en la prisión del responsable del hecho e invitar a la marcha de antorchas a las 17:30 del domingo. Asimismo, invitaron a la misa el mismo domingo a las 18 en la parroquia Don Bosco.

Cecilia, la madre, rememoró quien era el comisario. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Consultada sobre los pasos que están llevando adelante, Cecilia, su madre, señaló: “Ahora estamos con el tema de la marcha y con el tema de que hubo feria, esperando las decisiones del juez”. Por su parte, el tío Jorge fue contundente al referirse al pedido central que mantienen hacia la justicia: “Lo que pedimos es que el chico este de Ezequiel Alonso vaya preso como tiene que ser y luego espere los 180 días como dice el juez Marcos Pérez Soruco, que el juez se ponga en la mano del corazón”. El subcomisario Gabriel Trujillo fue subjefe de la Unidad de Prevención Barrial. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL La hermana Lorena, en tanto, extendió la invitación a todos los vecinos: “Estamos invitando a la comunidad para la marcha de antorchas del domingo, que se acerquen a El Gorosito”. Asimismo, pidió a las familias víctimas de casos similares a acercarse a ellos este domingo y luchar juntos.

Además, el padre Julio se refirió a los homenajes que comenzaron a surgir por parte de quienes conocieron y trabajaron junto a Gabriel: “Hace unos días los amigos hicieron un homenaje en el lugar donde ocurrió el accidente que la verdad que es muy emotivo, también los compañeros de trabajo quisieron hacer una cruz, un recordatorio de mi hijo, para que no se olvide, para que no quede impune”. Julio, el padre, recordó el cariño que sembró Gabriel en otros. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL. Y agregó que fue “principalmente lo hicieron para que no quede como muchos que han sido atropellados y quedaron en el olvido, ojalá que en todos los lugares donde hubo casos así que hagan una cruz o algo que los recuerde porque fueron servidores públicos y murieron trabajando. En el caso de mi hijo también queremos poner una estrella amarilla, pero con el clima no hemos podido, y también hacer como un paredón con una cruz y para el que quiera dejar una flor o un homenaje a Gaby”. El último adiós.

Al ser consultado sobre la situación procesal del caso, Julio explicó que hasta el momento la causa se caratula como homicidio culposo, aunque insisten en que se revise la figura legal: “Ahora estaba como un homicidio culposo pero bueno, tiene que verlo el juez, creo que ahora ya tienen que esperar una indagatoria y esperar una resolución, pasa que estamos peleando contra gente que tiene mucho poder e influencia“. “Por eso es que estamos peleando, luchando para que el juez con todo el respeto que se merece que revea eso y se pueda hacer justicia como tiene que ser. Que esa persona pague como tiene que pagar y que no sea un caso más en Caleta como ha pasado estos años, que algunos directamente no cumplen ningún tipo de condenas y dejan familias destruidas. Como el caso de mi hijo que dejó una criatura sin su papá y padres sin su hijo”, agregó. Lorena, la hermana, invitó a la sociedad a acompañarlos. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

En el tramo final, los familiares reconstruyeron la figura de Gabriel, un hombre que marcó a todos los que lo conocieron. Su madre Cecilia contó: “Era muy aplicado de chico, muy exigente con el mismo, amoroso, cariñoso como todos, pero siempre fue recto en sus cosas. Cuando terminó su secundario ya se fue directamente para Gallegos y después vino acá, hizo su vida y fue padre”. Finalmente, su padre, con la voz quebrada por el orgullo, agregó: “Muchos chicos se despidieron de él, nos hablaron cosas lindas de él, son cosas que te llenan de orgullo porque era humilde e hizo muchas cosas que ni yo lo sabía, nunca dijo nada. Él era muy reservado en eso y hay cosas que me sorprendieron porque como te digo estos chicos pidieron permiso para despedirse de Gaby”.